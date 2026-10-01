Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Terörsüz Türkiye) Türkiye'nin hasımları üzerinde caydırıcı etkiyi şimdiden uyandırmış, Türkiye'nin gücüne güç katmış, bölgede yeni bir rüzgar estirmiştir"Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Terörsüz Türkiye) Türkiye'nin hasımları üzerinde caydırıcı etkiyi şimdiden uyandırmış, Türkiye'nin gücüne güç katmış, bölgede yeni bir rüzgar estirmiştir"
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Terörsüz Türkiye) Türkiye'nin hasımları üzerinde caydırıcı etkiyi şimdiden uyandırmış, Türkiye'nin gücüne güç katmış, bölgede yeni bir rüzgar estirmiştir"
Kaynak: AA