Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Ticaret, teknoloji, enerji ve kültür savaşları, askeri ve siyasi rekabetin dozunu günden güne arttırıyor. Geçmişin siper savaşlarının yerini bugün artık siber savaşlar almış durumda." - İSTANBUL
Son Dakika › Politika › Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'Ticaret, teknoloji, enerji ve kültür savaşları, askeri ve siyasi rekabetin dozunu günden güne arttırıyor. - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?