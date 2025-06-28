Erdoğan\'dan Kara Kuvvetleri\'ne Kutlama

CUMHURBAŞKANI Erdoğan Türk Kara Kuvvetleri'nin kuruluş yıl dönümünü kutladı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımla Türk Kara Kuvvetleri'nin 2 bin 234'üncü yıl dönümünü kutladı. Paylaşımda şu ifadelere yer verildi: "Şanlı zaferlerle dolu 2234 yıllık bir tarihe sahip olan Türk Kara Kuvvetlerimizin kuruluş yıl dönümünü en kalbi duygularımla tebrik ediyorum. Türk Silahlı Kuvvetlerimiz ile Kara Kuvvetlerimizin kahraman mensuplarını saygıyla selamlıyor, şehitlerimizi minnetle yad ediyorum."