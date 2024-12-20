Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Türk, Kürt, Arap, Zaza, Sünni, Alevi biz hep birlikte Türkiye'yiz dedik. Yolumuz kardeşlik yoludur dedik. Etnik köken, inanç, hayat tarzı üzerinden yapılan bütün ayrımları elimizin tersi ile ittik. Siyasi rakiplerimizin uzlaşmaz tavrına rağmen, biz daima yapıcı olmaya gönül dili ile konuşmaya gayret ettik." - MARDİN
Son Dakika › Politika › Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'Türk, Kürt, Arap, Zaza, Sünni, Alevi biz hep birlikte Türkiye'yiz dedik. - Son Dakika
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