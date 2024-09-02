Cumhurbaşkanı Erdoğan: Karşıt Senaryolara Hedef Olunanlar Millet tarafından Affedilmeyecek

Politika

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Türkiye ile ilgili karanlık senaryolara figüranlık yapanları millet affetmez"

-Cumhurbaşkanı Erdoğan:

"Son günlerde altı harlanan nefret ve kavga siyasetinin ne demokrasimize ne de milletimize fayda sağlamadığını herkesin görmesi gerekiyor"

"Geçtiğimiz dönem mahkemelerde 12 milyon dosyayla ilgili karar verildi. İnsanın olduğu her yerde hata olur yanlış olur. Önemli olan telafisi imkansız hasarlar oluşmadan bunun giderilmesidir"