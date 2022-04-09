Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Türkiye, kitap üretimi ve sektörün büyüklüğü bakımından Uluslararası Yayıncılık Birliği içinde ilk 10'da yer alan bir yere... - Son Dakika

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 39. Türkiye Kitap ve Kültür Fuarı Açılışında yaptığı konuşmada, "Bugün Türkiye, kitap üretimi ve sektörün büyüklüğü bakımından Uluslararası Yayıncılık Birliği içinde ilk 10'da yer alan bir yere gelmiştir. Mesela 2000 yılında ISBN numarası verilen kitap sayısı 9 bini bile bulmazken bu rakam geçen sene 87 bini aşmıştır. Önde gelen araştırma şirketlerimizin yaptıkları çalışmalar, okuma oranının son 14 yılda 2 katından fazla arttığını göstermektedir" ifadelerinde bulundu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 39. Türkiye Kitap ve Kültür Fuarı Açılışına katıldı. Programa aynı zamanda Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Üsküdar Belediye Başkanı Hilmi Türkmen de katıldı.

"En büyük vasfı fetihler yapmak, devletler kurmak olan ecdadın 'kalem, kılıçtan keskindir' sözü okumaya ve yazmaya verdiği öneme işaret eder"

Açılışta konuşan Erdoğan, "Büyük Çamlıca Cami'mizin altında İnşallah müzemizi de açıyoruz ve bu müzede, senede bir, bazen iki kez elimizdeki tüm objeler sergilenecek. ve milletimize tamamıyla bu objeler, onların hizmetinde olacak. Salgın sebebiyle iki yıldır ara verilen fuarlarımızın bu yıl yeniden başlamış olmasından memnuniyet duyuyorum. Bizim medeniyetimiz 'yaradan Rabb'inin adıyla oku' emri üzerine bina edilmiştir. Kur'an-ı Kerim'i ruhu, lafzı ve cismiyle her şeyin üzerinde tutan bir kültürel müktesebata sahibiz. Biraz sonra açılışını yapacağımız İslam medeniyetleri müzesinde Kur'an-ı Kerim'in en güzel şekilde yazılışından mahfazalarına kadar pek çok sanat eseri de sergileniyor. Böyle bir medeniyetin mensuplarının kitap dostu olması kadar tabii bir durum yoktur. Tarihimizde elli, altmış yıllık hayatlarına 500'e yakın eser sığdıran, bunlardan günümüze kalanlarını dahi hakkıyla okuyup hıfzetmenin bir ömre bedel olduğu Gazali gibi, İbni Sina gibi abidevi isimler vardır. En büyük vasfı fetihler yapmak devletler kurmak olan ecdadın 'kalem, kılıçtan keskindir' sözü okumaya ve yazmaya verdiği öneme işaret eder. Ülke ve millet olarak beka mücadelesi yürüttüğümüz asırlarda sadece topraklarımızı ve kardeşlerimizi geride bırakmakta kalmadık, kültürel bir çoraklıkla da karşı karşıya kaldık. Türkiye'nin geri kalmışlığı sadece insanlarımızın günlük hayatlarında yokluklar, yoksulluklar ile ilgili değil, asıl geri kalmışlığı zihinlerde yaşamıştık. İnsanların kılıklarına, kıyafetlerine, ibadetlerine, oturmalarına, kalkmalarına takılı kalanlar, milletimizin bizi biz yapan asıl mirasına sırt dönmüştü. Ülkemizin son 20 yılda gerçekleştirdiği büyük demokrasi ve kalkınma atılımının en güzel en hayırlı neticelerinden biri milletimizin diğer alanlarla birlikte okuma yazma üretme konusunda da önün açmış olmasıdır. Bugün Türkiye, kitap üretimi ve sektörün büyüklüğü bakımından Uluslararası Yayıncılık Birliği içinde ilk 10'da yer alan bir yere gelmiştir. Mesela 2000 yılında ISBN numarası verilen kitap sayısı 9 bini bile bulmazken bu rakam geçen sene 87 bini aşmıştır. Önde gelen araştırma şirketlerimizin yaptıkları çalışmalar, okuma oranının son 14 yılda 2 katından fazla arttığını göstermektedir. Bu artışın en çok da gençlerimiz arasında yaşanıyor olması geleceğimiz adına bize umut vermektedir. Rabbimden bizleri sağlıkla, huzurla bayrama eriştirmesini temenni ediyorum" dedi. - İSTANBUL