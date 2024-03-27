Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan: "85 milyonun huzuru için bir şey yapılacaksa şimdi hemen yapılmalıdır. Türkiye'ye 40 yıl boyunca terörle bedel ödetildi, bir 40 yıl daha tahammülümüz yok, ülkemizi bu yükten tüm boyutlarıyla kurtarma vakti." - DİYARBAKIR
Son Dakika › Politika › Cumhurbaşkanı Erdoğan: Türkiye'nin huzuru için acil adımlar atılmalı - Son Dakika
CHP Genel Başkan Yardımcısı Murat Bakan, “Bu seçim sadece belediye başkanımızı, meclis üyelerimizi ve muhtarımızı seçeceğimiz bir seçim değil. Bu seçim ülkenin içinde bulunduğu durumdan bağımsız, sadece yerel yönetimlerle ilgili vereceğimiz bir karar da değil. Bu seçim karşı devrimci, Cumhuriyet düşmanı iktidara ‘dur’ diyeceğimiz bir tercih. Bu iktidara ders vermenin, bu iktidarın kulağını çekmenin bir fırsatı bu seçim. Tüm yurttaşlarının nefesini kesen bu iktidara bu dersi vermek zorundayız” dedi.
Efeler Belediye Başkanı ve İYİ Parti Efeler Belediye Başkan Adayı Mehmet Fatih Atay, seçim çalışmaları kapsamında Ovaeymir Mahallesi'ni ziyaret etti. Ziyaret sırasında mahalle sakinlerine projelerini anlatan Atay, yeni dönemde mahalleye Kitap Kafe kazandırma sözü verdi.
Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Samsun'un imkan ve kabiliyetleriyle Türk sanayisinin en hızlı gelişen şehirlerinden biri olabileceğini belirtti. Bakan Kacır, Samsun'da gerçekleştirdiği ziyaretlerde şehirdeki projeleri inceledi ve Samsun Büyükşehir Belediyesi'nin akıllı şehir projelerini övdü.
Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar, Orhaneli Çivili Köyü'nde düzenlenen iftar yemeğinde yüzlerce vatandaşla bir araya geldi. Başkan Dündar, destek sözü aldı.
Cumhur İttifakı'nın İstanbul adayı Murat Kurum'a şarkı besteleyen Orhan Gencebay, dün akşam Kurum'un düzenlediği bir iftar yemeğinde Roman vatandaşlarla bir araya geldi. Gencebay'ın eşi Sevim Emre, yaptığı açıklamada, 'Eşim siyaset üstü bir kişilik. İstese Cumhurbaşkanı bile olurdu. Köpekler havlasın boş verelim.' ifadelerini kullandı. Görüntüler sonrasında Gencebay'a 'iktidar yanlısı' eleştirileri geldi.
Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, salgın, deprem ve dış gelişmelerin Türkiye'nin geçmiş 5 yılını etkilediğini belirterek, toparlanma ve ekonomik düzelme sürecine girildiğini söyledi. Tunç, enflasyonun tek haneli rakamlara düşürülmesi ve vatandaşların alım gücünün artırılması gerektiğini vurguladı.
Cumhur İttifakı AK Parti Mudanya Belediye Başkan Adayı Gökhan Dinçer, Uludağ Üniversitesi Mudanya Güzel Sanatlar Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Ali Sait Liman'ı ziyaret ederek, kuracakları kent tiyatrosu, kültür merkezi ve düzenleyecekleri festivallerle ilçeyi örnek bir yer haline getireceklerini söyledi.
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Diyarbakır'da Türkiye'yi enerjide bağımsız kılmak için çalıştıklarını söyledi. Bayraktar, Türkiye'nin enerji ve ekonomi alanında daha güçlü olması için atılan adımları anlattı. Ayrıca, Karadeniz'de yapılan doğal gaz keşfi ve Diyarbakır'ın petrol üretimi hakkında bilgi verdi.
Cumhur İttifakı Odunpazarı Belediye Başkan Adayı Özkan Alp, seçimler yaklaşırken çalışanların işlerini kaybedecekleri gibi asılsız iddiaların kamuoyunda çıkması üzerine Odunpazarı Belediyesi çalışanlarına seslendi.
Bartın Belediye Başkanı ve Cumhur İttifakı'nın MHP'li Belediye Başkan Adayı Hüseyin Fahri Fırıncıoğlu, seçim çalışmalarında vaat ettiği 35 proje ve kullandığı sloganlarla dikkat çekiyor. Fırıncıoğlu, yaptığı konuşmalarda projelerini anlatırken Bartınlılar arasında viral olan bir dua da yapıyor.
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