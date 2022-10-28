'Türkiye Yüzyılı' vizyon belgesi Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından vatandaşlarla paylaşıldı. Merakla beklenen etkinliğe Cumhur İttifakı'nı oluşturan MHP ve BBP'nin yanı sıra CHP, İYİ Parti, DSP, Saadet Partisi, HÜDA-PAR, Demokrat Parti, Vatan Partisi, Yeniden Refah Partisi ve Anavatan Partisi genel başkan seviyesinde davet edildi.
Programda protokol düzeni oluşturulmadı. Kabine üyeleri, AK Parti Genel Başkan yardımcıları, milletvekilleri, il başkanları ve belediye başkanları salonun tribünlerinde davetlilerin arasında karışık oturdu. Davetli siyasi partilerin genel başkanları için ise tribünde özel bölüm ayrıldı.
Ankara'da düzenlenen programa MHP ve BBP liderler düzeyinde katıldı. DSP, Saadet Partisi, HÜDA-PAR, Demokrat Parti, Vatan Partisi, Yeniden Refah Partisi ve Anavatan Partisi detemsilci gönderirken CHP ise temsilci göndermemeyi tercih etti.
Muhalefet partileri arasında en dikkat çeken adımı İYİ Parti attı. Programa İYİ Parti'yi temsilen Genel Başkan Meral Akşener'den sonra ikinci isim olarak görülen Siyasi İşler Başkanı Koray Aydın katıldı.
Son Dakika › Politika › CHP katılmadığı Türkiye Yüzyılı programına İYİ Parti'yi Koray Aydın temsil etti - Son Dakika