CHP katılmadığı Türkiye Yüzyılı programına İYİ Parti'yi Koray Aydın temsil etti - Son Dakika
Üye Girişi

CHP katılmadığı Türkiye Yüzyılı programına İYİ Parti'yi Koray Aydın temsil etti

28.10.2022 17:16

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 'Türkiye Yüzyılı' vizyon belgesine ilişkin detayları paylaştığı etkinliğe liderler düzeyinde davet edilen partilerin katılıp katılmayacağı merak konusuydu. Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) hariç diğer 10 parti temsilci gönderirken İYİ Parti'nin ikinci ismi olarak görülen Koray Aydın'ın da salonda olması dikkat çekti.

'Türkiye Yüzyılı' vizyon belgesi Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından vatandaşlarla paylaşıldı. Merakla beklenen etkinliğe Cumhur İttifakı'nı oluşturan MHP ve BBP'nin yanı sıra CHP, İYİ Parti, DSP, Saadet Partisi, HÜDA-PAR, Demokrat Parti, Vatan Partisi, Yeniden Refah Partisi ve Anavatan Partisi genel başkan seviyesinde davet edildi.

GENEL BAŞKANLAR İÇİN ÖZEL BÖLÜM AYRILDI

Programda protokol düzeni oluşturulmadı. Kabine üyeleri, AK Parti Genel Başkan yardımcıları, milletvekilleri, il başkanları ve belediye başkanları salonun tribünlerinde davetlilerin arasında karışık oturdu. Davetli siyasi partilerin genel başkanları için ise tribünde özel bölüm ayrıldı.

'Türkiye Yüzyılı' programına CHP katılmadı, İYİ Parti ikinci ismi Koray Aydın'ı gönderdi

CHP HARİÇ DİĞER PARTİLER KATILDI

Ankara'da düzenlenen programa MHP ve BBP liderler düzeyinde katıldı. DSP, Saadet Partisi, HÜDA-PAR, Demokrat Parti, Vatan Partisi, Yeniden Refah Partisi ve Anavatan Partisi detemsilci gönderirken CHP ise temsilci göndermemeyi tercih etti.

İYİ PARTİ'NİN İKİNCİ İSMİ KATILDI

Muhalefet partileri arasında en dikkat çeken adımı İYİ Parti attı. Programa İYİ Parti'yi temsilen Genel Başkan Meral Akşener'den sonra ikinci isim olarak görülen Siyasi İşler Başkanı Koray Aydın katıldı.

YORUMLAR
500
Çubuk Belediye Başkanı Demirbaş, akademisyenlere Çubuk'u anlattı Çubuk Belediye Başkanı Demirbaş, akademisyenlere Çubuk'u anlattı 1 milyon lira değerindeki tarihi eserleri satmak isterken yakalandı 1 milyon lira değerindeki tarihi eserleri satmak isterken yakalandı

İYİ Parti, Ankara, MHP, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Politika CHP katılmadığı Türkiye Yüzyılı programına İYİ Parti'yi Koray Aydın temsil etti - Son Dakika


Son Dakika
17:14 Galatasaray maçına yapılan VAR atamaları taraftarı çıldırttı: Allah sizi bildiği gibi yapsın
16:58 'Türkiye Yüzyılı' programında Bahçeli'ye teşekkür eden Erdoğan, Destici'yi ise es geçti
16:53 CHP katılmadığı Türkiye Yüzyılı programına İYİ Parti'yi Koray Aydın temsil etti
16:36 'Türkiye Yüzyılı' vizyon belgesini açıklayan Cumhurbaşkanı Erdoğan ilk hedefi işaret etti
16:21 ABD Temsilciler Meclisi Başkanı'nın 82 yaşındaki eşi silahlı saldırıya uğradı
16:21 Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 'Türkiye Yüzyılı' açıklaması öncesi çarpıcı mesajlar: Laf değil icraat
16:18 Ahmet Nur Çebi ile Şenol Güneş arasında olay diyalog! "Şaka yaptım" demek zorunda kaldı
16:12 62 yaşındaki Güven Kıraç uğruna evliliğini bitirdiği genç aşkıyla öpüşürken yakalandı
15:48 Bayraktar TB2 SİHA'ların Avrupa ülkesine ilk teslimatı gerçekleşti
07:24 Rennes'e karşı unutulmaz bir geri dönüşe imza atıp liderliğini sürdüren Fenerbahçe, hangi durumda grubu zirvede tamamlar? İşte tüm ihtimaller...
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 28.10.2022 17:16:36. #1.12#
SON DAKİKA: CHP katılmadığı Türkiye Yüzyılı programına İYİ Parti'yi Koray Aydın temsil etti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement