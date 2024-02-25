Cumhurbaşkanı Erdoğan: Uçak gemimizin bir üst segmentini yapacağız - Son Dakika
Üye Girişi
Politika

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Uçak gemimizin bir üst segmentini yapacağız

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Uçak gemimizin bir üst segmentini yapacağız

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Uçak gemimizin bir üst segmentini yapacağız. Deniz Kuvvetlerimiz çalışmayı yürütüyor"

25.02.2024 15:37  Güncelleme: 15:39
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Uçak gemimizin bir üst segmentini yapacağız. Deniz Kuvvetlerimiz çalışmayı yürütüyor"

Kaynak: AA

Savunma, Politika, Son Dakika

Son Dakika Politika Cumhurbaşkanı Erdoğan: Uçak gemimizin bir üst segmentini yapacağız - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 25.02.2024 17:03:18. #1.13#
SON DAKİKA: Cumhurbaşkanı Erdoğan: Uçak gemimizin bir üst segmentini yapacağız - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement