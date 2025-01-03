Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Ufkumuzu açan fikirleriyle, hepimize emsal teşkil eden mücadele azmiyle Üstat Necip Fazıl davamızın abide isimlerinden biriydi"
"Bu topraklarda doğmak bu millete, bu medeniyete, bu ümmete mensup olmak bize Allah'ın bir lütfudur, bir hediyesidir, ikramıdır"
"Fazıl'ın şiirleri medeniyetimize düşülmüş birer dipnot hükmündedir"
İSTANBUL - Cumhurbaşkanı Erdoğan, Atatürk Kültür Merkezi'nde düzenlenen Necip Fazıl Ödülleri Töreni'nden açıklamalarda bulundu.
Son Dakika › Politika › Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'Ufkumuzu açan fikirleriyle, hepimize emsal teşkil eden mücadele azmiyle Üstat Necip Fazıl davamızın abide isimlerinden... - Son Dakika
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