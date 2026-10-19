Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Ülkemizi çevremizdeki çatışmalardan uzak tuttuk. Provokasyonlara gelmedik. Sağduyulu bir şekilde zor süreçleri başarılı şekilde yürüttük."Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Ülkemizi çevremizdeki çatışmalardan uzak tuttuk. Provokasyonlara gelmedik.
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Ülkemizi çevremizdeki çatışmalardan uzak tuttuk. Provokasyonlara gelmedik. Sağduyulu bir şekilde zor süreçleri başarılı şekilde yürüttük."
Kaynak: İHA