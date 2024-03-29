Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Ülkemizin son 21 yılı yatırımlar açısından Cumhuriyet tarihinin altın devri olarak kayıtlara geçmiştir." - Son Dakika
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Politika

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Ülkemizin son 21 yılı yatırımlar açısından Cumhuriyet tarihinin altın devri olarak kayıtlara geçmiştir."

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, yaptığı açıklamada, Türkiye'nin son 21 yılının yatırımlar açısından Cumhuriyet tarihinin en verimli dönemi olduğunu belirtti. Erdoğan, ülkenin altyapı, enerji, sağlık, eğitim gibi birçok alanda büyük projelere imza attığını vurguladı.

29.03.2024 16:39
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Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Ülkemizin son 21 yılı yatırımlar açısından Cumhuriyet tarihinin altın devri olarak kayıtlara geçmiştir." - İSTANBUL

Kaynak: İHA

Recep Tayyip Erdoğan, Politika, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Politika Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'Ülkemizin son 21 yılı yatırımlar açısından Cumhuriyet tarihinin altın devri olarak kayıtlara geçmiştir.' - Son Dakika

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SON DAKİKA: Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Ülkemizin son 21 yılı yatırımlar açısından Cumhuriyet tarihinin altın devri olarak kayıtlara geçmiştir." - Son Dakika
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