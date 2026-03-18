Cumhurbaşkanı Erdoğan, Umman Sultan Heysem Bin Tarık ile görüştü

CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, Umman Sultanı Heysem Bin Tarık ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

İletişim Başkanlığı'ndan yapılan açıklamada, "Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan, Umman Sultanı Heysem Bin Tarık ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Liderler Türkiye ile Umman ikili ilişkileri ve bölgesel konuları ele aldı. Cumhurbaşkanımız görüşmede, İran'a yönelik saldırılar ile akabinde İran'ın bölgedeki kardeş ülkelere mukabelesinin, bölgemizi daha önce benzeri görülmemiş bir güvenlik buhranıyla karşı karşıya bıraktığını, Umman'a yönelik saldırıları kabul edilemez bulduğumuzu ifade etti. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye olarak mevcut durumda dahi ara buluculuk dahil diplomatik girişimlerden vazgeçmediğimizi, bu çabaların süreceğini belirtti. Cumhurbaşkanımız, Netanyahu Hükümetinin Mescid-i Aksa'ya girişleri engellemesinin asla kabul edilemeyeceğini, Gazze'nin insani yardıma ihtiyaç duyduğunu, Barış Kurulu çalışmalarının da iki devletli çözüm hedefiyle devam etmesi gerektiğini ifade etti. Cumhurbaşkanı Erdoğan görüşmede, Heysem Bin Tarık'ın Ramazan Bayramı'nı da kutladı" denildi.