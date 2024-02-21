Cumhurbaşkanı Erdoğan: Seçimlerde gerçek belediyecilik programıyla çıkıyoruz

Politika

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 31 Mart seçimleri için seçmenin karşısına gerçek belediyecilik dedikleri bir programla çıktıklarını kaydederek, "Bu program özellikle afetlere dayanıklı, dirençli ve sağlam yerleşim yerleri inşa etmek üzerine kuruludur. Çocuklar, yaşlılar, engelliler, gençler kadınlar başta olmak üzere vatandaşlarımızın tamamının hayatına dokunan hizmetler elbette ki bizim vazgeçilmez adımlarımız olacaktır" dedi.

31 Mart yerel seçim çalışmaları çerçevesinde il ziyaretlerini sürdüren Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Afyonkarahisar'a geldi. Zafer Kent Meydanı'nda vatandaşlara seslenen Erdoğan, AK Parti olarak girdikleri tüm seçimlerde vatandaşın güçlü desteğini hep yanlarında hissettiklerini ifade etti. Erdoğan, "Demokrasimizi vesayitçilere karşı birlikte koruduk. Emperyalistlerin oyunlarını birlikte bozduk, terör örgütlerinin başını birlikte ezdik. Türkiye yüzyılının temelini birlikte attık. Seçimlere 38 gün kaldı. Bir kez daha sandık başına gideceğiz. Tıpkı 14 ve 28 Mayıs seçimlerinde olduğu gibi kritik tercihlerde bulunacağız. Afyon'un yeni bir destanla farkını göstereceğine inanıyorum. Afyon'un ve ilçelerinin bir kez daha tercihini AK Parti ve Cumhur İttifakından yana yapacağına inanıyorum. Milli Mücadeleyi nasıl cumhuriyetimizle taçlandırdıysak, birer yıl araya Türkiye Yüzyılı'nın başladığını dünyaya müjdeliyoruz" dedi.

"Türkiye Yüzyılı şehirlerimizi yeni nesil dijital teknolojilere uygun alt yapılara yönelteceğiz"

31 Mart seçimleri için hazırladıkları programdan bahseden Cumhurbaşkanı Erdoğan konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Geçtiğimiz 21 yılda ülkemize kazandırdığımız demokrasi ve kalkınma atılımları ile Cumhuriyetimizin ilk asrının eksikliklerini önemli ölçüde telafi ettik. Türkiye Yüzyılı adını verdiğimiz Cumhuriyetimizin ikinci asrı ise sadece yükselişin değil ülkemizin ve milletimizin zirvede hak ettiği yere çıkarmanın asrı olacaktır. İstiyoruz ki Türkiye Yüzyılı yürüyüşümüzü şehirlerimizdeki belediyecilik hizmetlerini çerçeveleyecek şekilde gerçekleştirelim. Bunun için sizlerin karşısına adına gerçek belediyecilik dediğimiz bir programla çıkıyoruz. Bu program özellikle afetlere dayanıklı, dirençli ve sağlam yerleşim yerleri inşa etmek üzerine kuruludur. Türkiye yüzyılı şehirlerimizi yeni nesil dijital teknolojilere uygun alt yapılara yönelteceğiz."

"Katılımcı, kaliteli ve memnuniyet esaslı bir şekilde şehirlerimizi geleceğe hazırlayacağız"

Seçim programı çerçevesinde vatandaşların tamamının hayatına dokunan projeler geliştirdiklerini dile getiren Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Çocuklar, yaşlılar, engelliler, gençler kadınlar başta olmak üzere vatandaşlarımızın tamamının hayatına dokunan hizmetle elbetteki bizim vazgeçilmez adımlarımız olacaktır. Bunun için tüm unsurları ile aile müessesini güçlendireceğiz. Çocuklarımızı çağın her türlü sapkınlarından koruyacak milli ve manevi değerlerimize uygun nesiller yetiştirecek bir anlayış ile programlarımızı hayata geçireceğiz. Katılımcı, kaliteli ve memnuniyet esaslı bir şekilde şehirlerimizi geleceğe hazırlayacağız. Önümüzdeki 31 Mart seçimlerinde milletimizin tercihini gerçek belediyecilikten yana yaparak Türkiye yüzyılı vizyonumuza destek vereceğine inanıyorum" diye konuştu. - AFYONKARAHİSAR