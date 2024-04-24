Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Almanya Cumhurbaşkanı Steinmeier arasında görüşme - Son Dakika
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Politika

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Almanya Cumhurbaşkanı Steinmeier arasında görüşme

Cumhurbaşkanı Erdoğan, İsrail ile ticaret ilişkilerinin sona erdiğini belirtirken, Almanya Cumhurbaşkanı Steinmeier ise Almanya'nın İsrail'e destek konusunda hukuki adımlar attığını ve ırkçı saldırılarla ilgili endişelerini dile getirdi.

24.04.2024 17:28
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Cumhurbaşkanı Erdoğan: (İsrail ile ticaret ilişkileri) "Yoğun ticari ilişkileri artık ayakta tutmuyoruz. O iş bitti. Ticaret Bakanı'mız bunu açıkladı"

-"Şu anda İsrail'in Gazze'deki saldırılarında ölüm sayısı 45 bini buldu. Bu rakamı bir kenara koymamız söz konusu olamaz"

-"Burada ağır bir manzara var, bu manzarayı Alman dostlarımızın görmesi lazım. Gazze yerle yeksan olmuş durumda"

-"Tüm batı İsrail'in yanında yer alıyor. Saldırılarının karşısında Gazze'nin böyle bir imkanı yok. Biz şu anda rehine takası noktasında gayret içindeyiz"

Almanya Cumhurbaşkanı Frank- Walter Steinmeier:

(İsrail'e destek sorusu) "Biz mahkeme nezdinde bu konuda Almanya'nın desteğinin bir soykırıma katkı olduğu izlenimine karlı girişimde bulunuyoruz. Hukukçularımızla konumumuzu savunuyoruz"

-(Almanya'daki ırkçı saldırılar) "Sayın Cumhurbaşkanı ile bu konuyu ele aldım. Bahsettiğiniz olay beni de sizin kadar üzüyor dedim. Solingen'deki olayın anmasında konuşma yaptım. Kurbanların yakınları da katıldı. Bu kadar etkili etkinlikten sonra benzer olayın yaşanmasını düşünemezdik. Yeni bir saldırı oldu. Alman güvenliği ve yargısı bu faillere hak ettiği cezayı verecek"

ANKARA - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Almanya Cumhurbaşkanı Frank-Walter Steinmeier'i Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde resmi törenle karşıladı. İki lider görüşme sonrası basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

Kaynak: İHA

İsrail, Güvenlik, Dış Politika, Uluslararası İlişkiler, Politika, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Politika Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Almanya Cumhurbaşkanı Steinmeier arasında görüşme - Son Dakika

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