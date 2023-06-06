Cumhurbaşkanı Erdoğan ve yeni kabine ilk toplantısını gerçekleştirecek - Son Dakika
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Cumhurbaşkanı Erdoğan ve yeni kabine ilk toplantısını gerçekleştirecek

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve yeni kabine ilk toplantısını gerçekleştirecek

06.06.2023 09:46

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 28 Mayıs'ta yeniden seçilmesinin ardından açıkladığı yeni kabine, ilk toplantısını bugün gerçekleştirecek. Cumhurbaşkanı Erdoğan ve kabine üyeleri, toplantı öncesinde Anıtkabir'i ziyaret edecek. Toplantıda deprem bölgesindeki çalışmalar, ekonomide atılacak adımlar ve çizilecek yol haritası ile terörle mücadele ve sınır güvenliği konularının öncelikli gündem maddelerinden olması bekleniyor.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 28 Mayıs'ta yeniden seçilmesinin ardından açıkladığı yeni kabine, ilk toplantısını bugün gerçekleştirecek.
Cumhurbaşkanı Erdoğan ve kabine üyeleri, toplantı öncesinde Anıtkabir'i ziyaret edecek.
Cumhurbaşkanlığı Kabinesi, ziyaretin ardından ilk toplantısını Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında saat 15.00'te Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde yapacak. Toplantıda deprem bölgesindeki çalışmalar, ekonomide atılacak adımlar ve çizilecek yol haritası ile terörle mücadele ve sınır güvenliği konularının öncelikli gündem maddelerinden olması bekleniyor.
Toplantıda deprem bölgesindeki çalışmalar, ekonomide atılacak adımlar ve çizilecek yol haritası ile terörle mücadele ve sınır güvenliği konularının öncelikli gündem maddelerinden olması bekleniyor.

Kaynak: AA
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Cumhurbaşkanlığı Külliyesi, Recep Tayyip Erdoğan, 28 Mayıs Seçimi, Politika, Son Dakika

Son Dakika Politika Cumhurbaşkanı Erdoğan ve yeni kabine ilk toplantısını gerçekleştirecek - Son Dakika


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