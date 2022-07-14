Batı Trakya Türklerinin ileri gelenlerinden Mete'nin, yaşamı boyunca önemli hizmetler gerçekleştirdiğini belirten Erdoğan, merhum Mete'nin her zaman hayır ve duayla anılacağını ifade etti.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, Erdoğan, görüşmede, merhum Mete'ye Allah'tan rahmet, ailesine ve Batı Trakya Türklerine başsağlığı diledi.

Kaynak: AA

Recep Tayyip Erdoğan, Batı Trakya, Politika, Son Dakika

Son Dakika › Politika › Cumhurbaşkanı Erdoğan vefat eden İskeçe Seçilmiş Müftüsü Mete'nin ailesiyle telefonda görüştü - Son Dakika

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