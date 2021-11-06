Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Vesayetle yürüttüğümüz mücadelede mesafe kat ettikçe, burada yaşayan vatandaşlarımızın hak ve taleplerini gerçekleştirdik. - Son Dakika

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Vesayetle yürüttüğümüz mücadelede mesafe kat ettikçe, burada yaşayan vatandaşlarımızın hak ve taleplerini gerçekleştirdik.
06.11.2021 17:00
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Vesayetle yürüttüğümüz mücadelede mesafe kat ettikçe, burada yaşayan vatandaşlarımızın hak ve taleplerini gerçekleştirdik.
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Vesayetle yürüttüğümüz mücadelede mesafe kat ettikçe, burada yaşayan vatandaşlarımızın hak ve taleplerini gerçekleştirdik. Kürtçe konuşmanın, türkü söylemenin, okumanın, yazmanın suç olmaktan çıkartılması başta olmak üzere asırlık tüm sorunları çözecek adımları biz attık. Anayasadan kanunlara kadar tüm uygulamaları hak ve adalet temelli bir dönüşüme tabi tuttuk. Terör örgütünün buradaki insanlarımız üzerine kanla zulümle kurduğu vesayeti kaldırdık." - BATMAN
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