Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kazan'da Vietnam Başbakanı Pham Minh Chinh ile görüştü.
BRICS Zirvesi'ne katılma üzere Rusya'ya bağlı Tataristan'ın Kazan şehrine gelen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, temaslarına devam ediyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Vietnam Başbakanı Pham Minh Chinh ile görüştü. - KAZAN
Son Dakika › Politika › Cumhurbaşkanı Erdoğan, Vietnam Başbakanı Pham ile bir araya geldi - Son Dakika
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