Cumhurbaşkanı Erdoğan, Vietnam Başbakanı Pham ile bir araya geldi

Politika

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kazan'da Vietnam Başbakanı Pham Minh Chinh ile görüştü.

BRICS Zirvesi'ne katılma üzere Rusya'ya bağlı Tataristan'ın Kazan şehrine gelen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, temaslarına devam ediyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Vietnam Başbakanı Pham Minh Chinh ile görüştü. - KAZAN