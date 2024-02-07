Cumhurbaşkanı Erdoğan: Mesele yatırımlarla şehrimize eser kazandırmaksa, insanımıza hizmet etmekse bu hususlarda üzerimize kimseyi tanımıyoruz - Son Dakika
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Politika

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Mesele yatırımlarla şehrimize eser kazandırmaksa, insanımıza hizmet etmekse bu hususlarda üzerimize kimseyi tanımıyoruz

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Mesele yatırımlarla şehrimize eser kazandırmaksa, insanımıza hizmet etmekse bu hususlarda üzerimize kimseyi tanımıyoruz

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, yatırımlarla şehre eser kazandırmak ve insanlara hizmet etmek konusunda kararlı olduklarını belirtti. Erdoğan, bu konuda hiçbir engelin kendilerini durduramayacağını vurguladı.

07.02.2024 14:57
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Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Mesele yatırımlarla şehrimize eser kazandırmaksa, insanımıza hizmet etmekse bu hususlarda üzerimize kimseyi tanımıyoruz"

Kaynak: AA

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Recep Tayyip Erdoğan, Politika, Son Dakika

Son Dakika Politika Cumhurbaşkanı Erdoğan: Mesele yatırımlarla şehrimize eser kazandırmaksa, insanımıza hizmet etmekse bu hususlarda üzerimize kimseyi tanımıyoruz - Son Dakika


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SON DAKİKA: Cumhurbaşkanı Erdoğan: Mesele yatırımlarla şehrimize eser kazandırmaksa, insanımıza hizmet etmekse bu hususlarda üzerimize kimseyi tanımıyoruz - Son Dakika
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