Cumhurbaşkanı Erdoğan: Pençe Harekat bölgesindeki tahkimat tamamlanıyor - Son Dakika
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Politika

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Pençe Harekat bölgesindeki tahkimat tamamlanıyor

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Pençe Harekat bölgesindeki tahkimat tamamlanıyor

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Yaz aylarında Pençe Harekat bölgesindeki tahkimatımızı önemli ölçüde tamamlamış olacağız. Böylece çok daha etkin tedbirleri alma imkanına kavuşacağız."

12.02.2024 19:27
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Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Yaz aylarında Pençe Harekat bölgesindeki tahkimatımızı önemli ölçüde tamamlamış olacağız. Böylece çok daha etkin tedbirleri alma imkanına kavuşacağız." - ANKARA

Kaynak: İHA

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