Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Cumhuriyetimizin ikinci asrına yakışır yeni bir kalkınma hamlesinin startını inşallah sizlerle birlikte sandıkta vereceğiz"

CHP Milletvekili Ömer Fethi Gürer, Taşeron İşçilerin Hak Kayıplarını Gündeme Getirdi

CHP Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer, kamu kurumlarında binlerce taşeron bulunduğunu ve taşeron olarak çalışanların diğer kamu çalışanlarına göre ciddi hak kayıpları yaşadığını belirtti. Gürer, taşeron işçi uygulamasının kaldırılması için hazırladığı kanun teklifini TBMM Başkanlığına sundu. Taşeron çalışanların güvencesiz, örgütsüz ve düşük ücretle çalıştığını vurgulayan Gürer, kanun teklifiyle taşeron işçilerin kamuda kadrolu olarak istihdam edilmesini ve daha adil bir istihdam düzeninin sağlanmasını hedeflediğini ifade etti.