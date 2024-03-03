Cumhurbaşkanı Erdoğan: Cumhuriyetimizin ikinci asrına yakışır yeni bir kalkınma hamlesinin startını inşallah sizlerle birlikte sandıkta vereceğiz - Son Dakika
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Politika

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Cumhuriyetimizin ikinci asrına yakışır yeni bir kalkınma hamlesinin startını inşallah sizlerle birlikte sandıkta vereceğiz

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Cumhuriyetimizin ikinci asrına yakışır yeni bir kalkınma hamlesinin startını inşallah sizlerle birlikte sandıkta vereceğiz"

03.03.2024 16:29
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Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Cumhuriyetimizin ikinci asrına yakışır yeni bir kalkınma hamlesinin startını inşallah sizlerle birlikte sandıkta vereceğiz"

Kaynak: AA

Politika, Son Dakika

Son Dakika Politika Cumhurbaşkanı Erdoğan: Cumhuriyetimizin ikinci asrına yakışır yeni bir kalkınma hamlesinin startını inşallah sizlerle birlikte sandıkta vereceğiz - Son Dakika

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SON DAKİKA: Cumhurbaşkanı Erdoğan: Cumhuriyetimizin ikinci asrına yakışır yeni bir kalkınma hamlesinin startını inşallah sizlerle birlikte sandıkta vereceğiz - Son Dakika
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