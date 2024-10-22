Cumhurbaşkanı Erdoğan: " (Yenidoğan çetesi)12 masum sabinin hayatını kaybetmesine yol açan kim varsa, hangi sağlık kuruluşu varsa, hepsiyle ilgili adli ve idari işlemler gecikmeksizin yapılıyor." - ANKARA
Son Dakika › Politika › Cumhurbaşkanı Erdoğan: '(Yenidoğan çetesi)12 masum sabinin hayatını kaybetmesine yol açan kim varsa, hangi sağlık kuruluşu varsa, hepsiyle ilgili... - Son Dakika
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