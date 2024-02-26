Cumhurbaşkanı Erdoğan, Yunanistan Başbakanı Miçotakis ile telefon görüşmesi yaptı - Son Dakika
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Politika

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Yunanistan Başbakanı Miçotakis ile telefon görüşmesi yaptı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Yunanistan Başbakanı Miçotakis ile telefon görüşmesi yaptı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

26.02.2024 14:54
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Yunan Başbakan Miçotakis ile telefon görüşmesi yaptı. Görüşmede Miçotakis, Erdoğan'ın doğum gününü tebrik etti. - ANKARA

Kaynak: İHA

Diplomasi, Politika, Son Dakika

Son Dakika Politika Cumhurbaşkanı Erdoğan, Yunanistan Başbakanı Miçotakis ile telefon görüşmesi yaptı - Son Dakika

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