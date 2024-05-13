Erdoğan ve Miçotakis, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde görüşmeye başladı
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Yunanistan Başbakanı Kyriakos Miçotakis ile Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde bir araya geldi. Görüşmede iki lider arasında bölgesel konular ve ikili ilişkilerin geliştirilmesi konuları ele alınacak.
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14.05.2024 18:34:07. #1.12#
SON DAKİKA: Erdoğan ve Miçotakis, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde görüşmeye başladı - Son Dakika
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