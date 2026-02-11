Cumhurbaşkanı Erdoğan, Yunanistan Başbakanı Miçotakis ile ortak basın toplantısında konuştu Açıklaması

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis ile görüşmelerinde Ege ve Doğu Akdeniz'e ilişkin tutumları bir kez daha açık ve samimi şekilde ele aldıklarını belirterek, "Mevcut meseleler çetrefil olmakla birlikte uluslararası hukuk temelinde çözümsüz de değildir. Yeter ki iyi niyet, yapıcı diyalog ve çözüm iradesi olsun." dedi.

Erdoğan, Yunanistan Başbakanı Miçotakis ile düzenlediği ortak basın toplantısında, Yüksek Düzeyli İşbirliği Konseyinin 5'inci toplantısı kapsamında Atina'yı 7 Aralık 2023'te ziyaret ettiğini anımsattı.

Bu ziyarette, diyalog kanallarını açık tutma ve ilişkileri geliştirme noktasındaki mutabakatlarını Atina Bildirgesi ile kayıt altına aldıklarını ifade eden Erdoğan, bugün de pozitif gündem maddeleri üzerinden ilişkileri nasıl ileriye taşıyabileceklerini etraflıca değerlendirdiklerini söyledi.

Üst düzey temasların bu manada elverişli bir zemin sunduğunu gördüklerini vurgulayan Erdoğan, şunları kaydetti:

"Biraz önce kabul ettiğimiz belgelerin, ilişkilerimizin ahdi zeminini pekiştirmesini temenni ediyorum. Geçtiğimiz yıl yaklaşık 7 milyar dolara ulaşan ikili ticaretimizi 10 milyar dolara çıkarma hedefimiz doğrultusunda çalışmaya devam ediyoruz. Bugün, ayrıca iki ülkenin iş konseyleri de bir araya gelerek iş fırsatlarını değerlendirdiler. Sayın Başbakan ile görüşmemizde Ege ve Doğu Akdeniz'e ilişkin tutumlarımızı bir kez daha açık ve samimi şekilde ele aldık. Biz bu hususta geçmişten bu yana şunu savunuyoruz: Mevcut meseleler çetrefil olmakla birlikte uluslararası hukuk temelinde çözümsüz de değildir. Yeter ki iyi niyet, yapıcı diyalog ve çözüm iradesi olsun. Değerli dostum Kiryakos ile bu konuda hemfikir olduğumuzu memnuniyetle gördük. İlişkilerimizin diğer tüm alanlarında 2023 yılından bu yana sağladığımız ivme gibi Ege'de birbiriyle bağlantılı sorunların çözümü noktasında da ilerleme kaydedilebileceğine inanıyorum."

Azınlıkların sorunları

Cumhurbaşkanı Erdoğan, bugün ayrıca terörle ve organize suçlarla mücadele konusundaki beklentilerini de Miçotakis ile bir kez daha paylaştığını dile getirdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Münasebetlerimizin beşeri unsurunu teşkil eden azınlıklar konusunda tarihi sorumluluk bilinciyle hareket etmemiz gerekiyor. Batı Trakya Türk azınlığının dini özgürlükler ve eğitim imkanlarından tam olarak yararlandırılmaları konusundaki beklentilerimizi Sayın Başbakan ile paylaştık." ifadelerini kullandı.

Bölgesel meseleler

Erdoğan, iki NATO müttefiki olan Türkiye ve Yunanistan'ın güvenlik ve istikrara tehdit teşkil eden birçok gelişmeyle karşılaştığını dile getirdi.

Türkiye olarak Avrupa'da son dönemde başlatılan savunma girişimlerinde yer almalarının müşterek menfaatlerine olduğunu düşündüklerini vurgulayan Erdoğan, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Sayın Başbakan ile Gazze'deki ateşkes süreci ve barış planı olmak üzere bölgesel gelişmeleri de değerlendirdik. İsrail'in Batı Şeria'da kontrolünü genişletmeye ve Filistin yönetimini zayıflatmaya yönelik aldığı son kararları reddediyoruz. Bu konuda dünyanın önde gelen ülkelerinin, bizim ve kardeş ülkelerin tutumu ortadadır. Bu vesileyle şunu bilhassa vurgulamak isterim. Orta Doğu'da kalıcı barış ve istikrar Filistin meselesine iki devlet temelinde adil çözüm bulunmasından geçiyor. Bu tutumumuzu da savunmaya devam edeceğiz. 2025-2026 dönemi Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi Geçici Üyesi olan Yunanistan'ın bölgemizin menfaati bakımından iki devletli çözüm perspektifini Konseyin gündeminde tutacağına inanıyoruz. Keza, Suriye'de istikrarın tesisi ve bu kardeş ülkenin bölgede barışa katkı sunan bir konuma süratle ulaşması için yapılabileceklere değindik. Bizim bu konuda üstlendiğimiz yapıcı rolün sadece Suriye'nin kendisi için değil, Yunanistan'ın ve Avrupa'nın güvenliği için de ne derece mühim olduğu ortadadır. Suriye'nin toprak bütünlüğü ve birliği ilkesi temelinde ülkenin tüm bileşenlerinin kapsayıcı bir anlayışla geleceğe yürümesini ümit ediyoruz. İki komşu ve müttefik olarak iş birliğini temel alan bir anlayışla diyalog kanallarını açık tutmamızın gerektiğine yürekten inanıyorum."