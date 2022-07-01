"NATO mutabakatına YPG/PYD ve FETÖ'nün girmiş olması başarıdır"

" Yunanistan ile savaşa girelim diye bir derdimiz yok. Yunanistan verdiği sözlerde durmuyor"

Cumhurbaşkanı Erdoğan: " ( İsveç ve Finlandiya 'nın NATO üyeliği başvurusu) Bu bir davet sürecidir, bizler bu davete şu anda evet demiş olduk"

Cumhurbaşkanı Erdoğan: '(İsveç-Finlandiya'nın NATO üyeliği konusu) Bu bir davet sürecidir, bizler bu davete şu anda evet demiş olduk'

Kaynak: İHA

Politika, Güncel, Son Dakika

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