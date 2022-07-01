Cumhurbaşkanı Erdoğan: " (İsveç ve Finlandiya'nın NATO üyeliği başvurusu) Bu bir davet sürecidir, bizler bu davete şu anda evet demiş olduk"
"Teröre ve teröristlere yönelik şartlarımız kabul edildi"
"Yunanistan ile savaşa girelim diye bir derdimiz yok. Yunanistan verdiği sözlerde durmuyor"
"NATO mutabakatına YPG/PYD ve FETÖ'nün girmiş olması başarıdır"
-"Yunanistan ihlallere devam ederse bize düşeni yaparız"
İSTANBUL - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cuma namazı çıkışında önemli açıklamalarda bulundu.
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