CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, Hür Dava Partisi (HÜDA PAR) Genel Başkanı Zekeriya Yapıcıoğlu'nu kabul etti.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde HÜDA PAR Genel Başkanı Zekeriya Yapıcıoğlu'nu kabul etti. Basına kapalı gerçekleşen görüşmeye ilişkin Cumhurbaşkanlığı tarafından fotoğraf paylaşıldı.
Son Dakika › Politika › Erdoğan'dan HÜDA PAR Liderine Ziyaret - Son Dakika
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