Cumhurbaşkanı Erhürman Hastaneye Kaldırıldı - Son Dakika
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Cumhurbaşkanı Erhürman Hastaneye Kaldırıldı

10.07.2026 21:59
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KKTC Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman, göğüs ağrısı ve soğuk terleme ile hastaneye sevk edildi.

Katıldığı bir etkinlik sırasında rahatsızlanan Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman, göğüs ağrısı ve soğuk terleme şikayetiyle hastaneye kaldırıldı.

KKTC Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman, katıldığı bir etkinlik sırasında rahatsızlanmasının ardından hastaneye kaldırıldı. Göğüs ağrısı ve soğuk terleme şikayeti üzerine tedbir amacıyla hastaneye sevk edilen Erhürman'ın ilk tetkiklerinin tamamlandığı bildirildi.

Cumhurbaşkanının sağlık durumunun detaylı şekilde değerlendirilmesi amacıyla ileri tetkiklere geçildiği kaydedildi. Yetkililerin Erhürman'ın sağlık durumuna ilişkin resmi bir açıklama yapması bekleniyor. - LEFKOŞA

Kaynak: İHA

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Son Dakika Politika Cumhurbaşkanı Erhürman Hastaneye Kaldırıldı - Son Dakika

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