Cumhurbaşkanı Erhürman'ın Sağlık Durumu İyi - Son Dakika
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Cumhurbaşkanı Erhürman'ın Sağlık Durumu İyi

10.07.2026 23:57
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KKTC Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman'ın anjiyo sonuçları temiz, sağlık durumu iyi, tetkikler devam ediyor.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Sağlık Bakanı Hakan Dinçyürek, sırt ağrısı ve terleme şikayetiyle hastaneye kaldırılan KKTC Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman'ın yapılan anjiyosunda herhangi bir riskli bulguya rastlanmadığını açıkladı. Dinçyürek, Erhürman'ın genel sağlık durumunun iyi olduğunu ancak kesin değerlendirme için tetkiklerin sürdüğünü bildirdi.

KKTC Sağlık Bakanı Hakan Dinçyürek, katıldığı bir etkinlik sırasında rahatsızlanarak hastaneye kaldırılan KKTC Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman'ın sağlık durumuna ilişkin açıklama yaptı. Dinçyürek, Erhürman'ın anjiyo sonuçlarının temiz çıktığını, genel sağlık durumunun iyi olduğunu ancak ileri tetkiklerin devam edeceğini söyledi.

"İlaçlı tomografide anomali görülmedi"

Dinçyürek, Erhürman'ın yerel saat ile 21.00 sıralarında sırt ağrısı ve yoğun terleme şikayetiyle ambulansla Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi'ne kaldırıldığını belirterek, söz konusu belirtilerin ilk değerlendirmede kalp rahatsızlığı ihtimalini akla getirdiğini ifade etti. Hastaneye ulaşmasının ardından gerekli tetkiklerin yapıldığını aktaran Dinçyürek, gerçekleştirilen ilaçlı tomografide herhangi bir anomaliye rastlanmadığını söyledi. Bunun ardından Cumhurbaşkanı Erhürman'ın anjiyoya alındığını belirten Dinçyürek, koroner damarlarda risk oluşturabilecek bir durumun bulunup bulunmadığının kontrol edildiğini kaydetti. Dinçyürek, yapılan anjiyonun da temiz sonuçlandığını vurgulayarak, kalple ilgili herhangi bir sıkıntının tespit edilmemesinin memnuniyet verici olduğunu dile getirdi.

"Genel durumu iyi, tetkikler devam edecek"

Cumhurbaşkanı Erhürman'ın ön tetkiklerinin temiz çıktığını ve genel sağlık durumunun iyi olduğunu belirten Dinçyürek, "Bununla birlikte tetkikleri henüz tamamlanmış değil, diğer tetkiklere devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.

Açıklamasında, başta doktorlar olmak üzere Erhürman'ın tedavisinde görev alan tüm sağlık çalışanlarına teşekkür eden Dinçyürek, Erhürman'a geçmiş olsun dileklerini ileterek sağlık durumuyla ilgili kamuoyunu bilgilendirmeyi sürdüreceklerini söyledi. - LEFKOŞA

Kaynak: İHA

Politika, Hastane, Kıbrıs, Sağlık, Son Dakika

Son Dakika Politika Cumhurbaşkanı Erhürman'ın Sağlık Durumu İyi - Son Dakika

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