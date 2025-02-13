Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan: "2024'te (Pakistan ile) ikili ticaret hacmimiz önceki yıla göre yaklaşık yüzde 30 artarak bugüne kadarki en yüksek seviyesi olan 1.4 milyar dolara dayandı." - İSLAMABAD
Son Dakika › Politika › Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan: '2024'te (Pakistan ile) ikili ticaret hacmimiz önceki yıla göre yaklaşık yüzde 30 artarak bugüne kadarki en... - Son Dakika
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