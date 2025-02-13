Politika

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan: "2024'te (Pakistan ile) ikili ticaret hacmimiz önceki yıla göre yaklaşık yüzde 30 artarak bugüne kadarki en yüksek seviyesi olan 1.4 milyar dolara dayandı." - İSLAMABAD