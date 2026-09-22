Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "ABD ile işbirliğimizi ortak üretim imkanları dahil çok boyutlu şekilde derinleştirmemiz ortak faydamıza olacaktır" dedi.Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "ABD ile işbirliğimizi ortak üretim imkanları dahil çok boyutlu şekilde derinleştirmemiz ortak faydamıza olacaktır" dedi.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "ABD ile işbirliğimizi ortak üretim imkanları dahil çok boyutlu şekilde derinleştirmemiz ortak faydamıza olacaktır" dedi.
Kaynak: İHA