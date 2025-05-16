Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Avrupa Siyasi Topluluğu 6. Zirvesinde yaptığı konuşmada, "Geçmişte Avrupa'da yaşanan birçok savaş ve ihtilaf göstermiştir ki savunma ve güvenlik gibi alanlarla bölündükçe zayıflıyoruz, birleştikçe güçleniyoruz" dedi. - TİRAN
Son Dakika › Politika › Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Avrupa Siyasi Topluluğu 6. Zirvesinde yaptığı konuşmada, 'Geçmişte Avrupa'da yaşanan birçok savaş ve ihtilaf... - Son Dakika
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