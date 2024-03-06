Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan: "Birilerinin teröristan hayalleri vardı. Gerçekleştirdiğimiz harekatlarla bu planları yırtıp attık. Irak'ta da güzel neticeler alacağız" - ELAZIĞ
Son Dakika › Politika › Cumhurbaşkanı Erdoğan: Irak'ta da başarılı sonuçlar elde edeceğiz - Son Dakika
Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Türkiye'nin tüm spor branşlarında hedeflerine başarılı bir şekilde yürüdüğünü belirterek, "Hedef de 2024 Paris Olimpiyatları. İnşallah bu ülkenin sporcuları, Paris'te bu bayrağı göndere çektirecek." dedi. Bakan Bak, Kırklareli'nin Lüleburgaz İlçesi Hürriyet Mahallesi'nde yapımı tamamlanan 2 bin seyirci kapasiteli spor salonunun açılışında konuştu.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Elazığ'da yaptığı konuşmada terörle mücadeleyi sınırların ötesine taşıdıklarını ve teröristlerin cirit attığı yerlerin artık turistler tarafından ziyaret edildiğini belirtti. Ayrıca, KAAN adlı savaş uçağının 2028 yılında filoya dahil edileceğini söyledi.
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Yusuf Ziya Yılmaz, Elazığ'da düzenlenen mitingde yaptığı konuşmada, seçim başarısıyla yeni bir enerjiyle ve gayretle Elazığ'a hizmet etmeye devam edeceklerini söyledi. Elazığ Belediye Başkanı Şahin Şerifoğulları da AK Parti belediyeciliğinin hizmet, eser ve insanı merkeze almak olduğunu vurguladı.
ABD'de Cumhuriyetçi Parti'nin başkan aday adayı Nikki Haley, başkanlık yarışından çekildi. Donald Trump'ın adaylığı kesinleşirken, Haley kampanyasını askıya aldığını duyurdu. Trump'a tam destek açıklamayan Haley, kendi kararını verme çağrısı yaptı ve umutlarını Trump'a bağladığını belirtti. Haley, Trump'ın başkanlık döneminde BM Daimi Temsilcisi olarak görev yapmıştı.
Kadıköy Belediyesi'nde çalışan işçiler, maaşları ve yemek paralarının yetersiz olduğunu iddia ederek belediyede eylem yaptı. İşçiler, 'işçi sözleşmesinden ek haklar' çerçevesinde belediyeyi protesto etti.
Gaziantep Valisi Kemal Çeber, MOBESE binasında düzenlenen güvenlik toplantısında, kentin asayiş rakamlarıyla ilgili bilgi verdi. Vali Çeber, malvarlığına karşı işlenen suçlarda yüzde 21 oranında azalış yaşandığını belirtirken, dolandırıcılık suçlarında ise yüzde 31 oranında artış olduğunu açıkladı. Ayrıca, aranan şahısların yakalanmasında yüzde 87 oranında bir artış olduğunu vurgulayan Vali Çeber, vatandaşların telefon dolandırıcılıklarına karşı dikkatli olmaları gerektiğini söyledi.
Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün 94 yıl önce Burdur'a yaptığı ziyareti anmak için düzenlenen törenlerle kutlandı. Kortej yürüyüşü ve çelenk sunma törenine Burdur Valisi, Garnizon Komutanı, il protokolü, asker, polis ve öğrenciler katıldı. Törenlerde öğrenciler tarafından bayrak sunuldu ve Atatürk anıtı önüne çelenk bırakıldı.
AK Parti Kırşehir il başkanlığı Mahalli İdareler Seçimleri öncesinde proje tanıtım toplantısı yaptı.
Cumhur İttifakı'nın Muğla Büyükşehir Belediye Başkan adayı Aydın Ayaydın, Dalaman ilçesinde seçim çalışmalarını sürdürdü. Ayaydın, Muğla'yı gerçek belediyecilikle tanıştırmak için gece gündüz çalıştıklarını belirterek, Muğla Büyükşehir Belediyesinin kente hiçbir hizmet götürmediğini ve altyapı sorunlarını çözeceklerini söyledi. Ayaydın, rakip adayların Atatürk ve Cumhuriyet üzerinden siyaset yapmaya çalıştığını belirterek, kendisinin ise projeleriyle öne çıktığını vurguladı.
Böcek, projenin içerisinde eğitim yerleşkesi, sosyal tesisler, muhtarlık binası, cami gibi birçok sosyal, kültürel ve spor tesislerini hayata geçireceklerini belirtti. Kepez Santral Mahallesi'ni cazibe merkezi haline getireceklerini söyledi.
Sizin düşünceleriniz neler ?