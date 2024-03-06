Cumhurbaşkanı Erdoğan: Irak'ta da başarılı sonuçlar elde edeceğiz - Son Dakika
Üye Girişi
Politika

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Irak'ta da başarılı sonuçlar elde edeceğiz

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, yaptığı açıklamada teröristlerin hayallerini gerçekleştirdikleri harekatlarla yırtıp attıklarını belirtti. Ayrıca Irak'ta da başarılı sonuçlar elde edeceklerini ifade etti.

06.03.2024 18:16  Güncelleme: 18:20
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan: "Birilerinin teröristan hayalleri vardı. Gerçekleştirdiğimiz harekatlarla bu planları yırtıp attık. Irak'ta da güzel neticeler alacağız" - ELAZIĞ

Kaynak: İHA

Recep Tayyip Erdoğan, Irak, Terör, Politika, Son Dakika

Son Dakika Politika Cumhurbaşkanı Erdoğan: Irak'ta da başarılı sonuçlar elde edeceğiz - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

  • Gençlik ve Spor Bakanı: Türkiye, 2024 Paris Olimpiyatları'na doğru başarılı bir şekilde ilerliyor
    19:04 Gençlik ve Spor Bakanı: Türkiye, 2024 Paris Olimpiyatları'na doğru başarılı bir şekilde ilerliyor

    Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Türkiye'nin tüm spor branşlarında hedeflerine başarılı bir şekilde yürüdüğünü belirterek, "Hedef de 2024 Paris Olimpiyatları. İnşallah bu ülkenin sporcuları, Paris'te bu bayrağı göndere çektirecek." dedi. Bakan Bak, Kırklareli'nin Lüleburgaz İlçesi Hürriyet Mahallesi'nde yapımı tamamlanan 2 bin seyirci kapasiteli spor salonunun açılışında konuştu.

  • Cumhurbaşkanı Erdoğan: Terörle mücadeleyi sınırlarımızın ötesine taşıdık
    19:01 Cumhurbaşkanı Erdoğan: Terörle mücadeleyi sınırlarımızın ötesine taşıdık

    Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Elazığ'da yaptığı konuşmada terörle mücadeleyi sınırların ötesine taşıdıklarını ve teröristlerin cirit attığı yerlerin artık turistler tarafından ziyaret edildiğini belirtti. Ayrıca, KAAN adlı savaş uçağının 2028 yılında filoya dahil edileceğini söyledi.

  • AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Yusuf Ziya Yılmaz: Elazığ'a hizmet etmeye devam edeceğiz
    19:01 AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Yusuf Ziya Yılmaz: Elazığ'a hizmet etmeye devam edeceğiz

    AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Yusuf Ziya Yılmaz, Elazığ'da düzenlenen mitingde yaptığı konuşmada, seçim başarısıyla yeni bir enerjiyle ve gayretle Elazığ'a hizmet etmeye devam edeceklerini söyledi. Elazığ Belediye Başkanı Şahin Şerifoğulları da AK Parti belediyeciliğinin hizmet, eser ve insanı merkeze almak olduğunu vurguladı.

  • Nikki Haley, ABD Cumhuriyetçi Parti başkan aday adaylığından çekildi
    18:53 Nikki Haley, ABD Cumhuriyetçi Parti başkan aday adaylığından çekildi

    ABD'de Cumhuriyetçi Parti'nin başkan aday adayı Nikki Haley, başkanlık yarışından çekildi. Donald Trump'ın adaylığı kesinleşirken, Haley kampanyasını askıya aldığını duyurdu. Trump'a tam destek açıklamayan Haley, kendi kararını verme çağrısı yaptı ve umutlarını Trump'a bağladığını belirtti. Haley, Trump'ın başkanlık döneminde BM Daimi Temsilcisi olarak görev yapmıştı.

  • Kadıköy Belediyesi İşçileri Maaş ve Yemek Paraları İçin Eylem Yaptı
    18:50 Kadıköy Belediyesi İşçileri Maaş ve Yemek Paraları İçin Eylem Yaptı

    Kadıköy Belediyesi'nde çalışan işçiler, maaşları ve yemek paralarının yetersiz olduğunu iddia ederek belediyede eylem yaptı. İşçiler, 'işçi sözleşmesinden ek haklar' çerçevesinde belediyeyi protesto etti.

  • Gaziantep Valisi Kemal Çeber'den Asayiş Rakamları Açıklaması
    18:47 Gaziantep Valisi Kemal Çeber'den Asayiş Rakamları Açıklaması

    Gaziantep Valisi Kemal Çeber, MOBESE binasında düzenlenen güvenlik toplantısında, kentin asayiş rakamlarıyla ilgili bilgi verdi. Vali Çeber, malvarlığına karşı işlenen suçlarda yüzde 21 oranında azalış yaşandığını belirtirken, dolandırıcılık suçlarında ise yüzde 31 oranında artış olduğunu açıkladı. Ayrıca, aranan şahısların yakalanmasında yüzde 87 oranında bir artış olduğunu vurgulayan Vali Çeber, vatandaşların telefon dolandırıcılıklarına karşı dikkatli olmaları gerektiğini söyledi.

  • Atatürk'ün Burdur'a gelişinin 94. yıldönümü kutlandı
    18:46 Atatürk'ün Burdur'a gelişinin 94. yıldönümü kutlandı

    Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün 94 yıl önce Burdur'a yaptığı ziyareti anmak için düzenlenen törenlerle kutlandı. Kortej yürüyüşü ve çelenk sunma törenine Burdur Valisi, Garnizon Komutanı, il protokolü, asker, polis ve öğrenciler katıldı. Törenlerde öğrenciler tarafından bayrak sunuldu ve Atatürk anıtı önüne çelenk bırakıldı.

  • AK Parti Kırşehir İl Başkanlığı Proje Tanıtım Toplantısı Yaptı
    18:45 AK Parti Kırşehir İl Başkanlığı Proje Tanıtım Toplantısı Yaptı

    AK Parti Kırşehir il başkanlığı Mahalli İdareler Seçimleri öncesinde proje tanıtım toplantısı yaptı.

  • Cumhur İttifakı'nın Muğla Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Aydın Ayaydın, Dalaman'da Seçim Çalışmalarını Sürdürdü
    18:43 Cumhur İttifakı'nın Muğla Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Aydın Ayaydın, Dalaman'da Seçim Çalışmalarını Sürdürdü

    Cumhur İttifakı'nın Muğla Büyükşehir Belediye Başkan adayı Aydın Ayaydın, Dalaman ilçesinde seçim çalışmalarını sürdürdü. Ayaydın, Muğla'yı gerçek belediyecilikle tanıştırmak için gece gündüz çalıştıklarını belirterek, Muğla Büyükşehir Belediyesinin kente hiçbir hizmet götürmediğini ve altyapı sorunlarını çözeceklerini söyledi. Ayaydın, rakip adayların Atatürk ve Cumhuriyet üzerinden siyaset yapmaya çalıştığını belirterek, kendisinin ise projeleriyle öne çıktığını vurguladı.

  • Başkan Böcek'ten Kepez Santral'de 570 hak sahibine daha anahtar teslimi
    18:40 Başkan Böcek'ten Kepez Santral'de 570 hak sahibine daha anahtar teslimi

    Böcek, projenin içerisinde eğitim yerleşkesi, sosyal tesisler, muhtarlık binası, cami gibi birçok sosyal, kültürel ve spor tesislerini hayata geçireceklerini belirtti. Kepez Santral Mahallesi'ni cazibe merkezi haline getireceklerini söyledi.


17:11 Emeklilere ek zam yapılacak mı AK Parti Grup Başkanvekili Akbaşoğlu tarih verdi Emeklilere ek zam yapılacak mı? AK Parti Grup Başkanvekili Akbaşoğlu tarih verdi
16:48 Murat Kurum mu Ekrem İmamoğlu mu İşte son İstanbul anketinden çıkan sonuç Murat Kurum mu Ekrem İmamoğlu mu? İşte son İstanbul anketinden çıkan sonuç
16:31 Oğlu kazada ölen acılı babadan ünlü yazar Eylem Tok’a çağrı: Bir önce gel, teslim ol Oğlu kazada ölen acılı babadan ünlü yazar Eylem Tok'a çağrı: Bir önce gel, teslim ol
15:57 Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan Yeniden Refah’a: Bize kaybettirmek istiyorlar Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Yeniden Refah'a: Bize kaybettirmek istiyorlar
14:12 Bakan Işıkhan: CHP’nin AYM başvurusu nedeniyle kamu görevlilerinin aylıkları 345 TL azalacak Bakan Işıkhan: CHP'nin AYM başvurusu nedeniyle kamu görevlilerinin aylıkları 345 TL azalacak
18:14 Mario Balotelli, Adana Demirspor soyunma odasında torpil attı Mario Balotelli, Adana Demirspor soyunma odasında torpil attı
17:32 CHP’li Burcu Köksal: Afyonkarahisar Belediyesi’nin kapıları DEM Parti hariç her siyasi partiye açık olacak CHP'li Burcu Köksal: Afyonkarahisar Belediyesi'nin kapıları DEM Parti hariç her siyasi partiye açık olacak
17:32 Kulüp doktoru taraftarları yıkan haberi verdi Yıldız futbolcular Rizespor maçında yok Kulüp doktoru taraftarları yıkan haberi verdi! Yıldız futbolcular Rizespor maçında yok
17:02 Gaziantep FK’de Marius Sumudica ile yollarını ayırdı Gaziantep FK'de Marius Sumudica ile yollarını ayırdı
16:42 Ukrayna’da Yunanistan Başbakanı Miçotakis’in konvoyunun yakınında patlama Ukrayna'da Yunanistan Başbakanı Miçotakis'in konvoyunun yakınında patlama
16:40 Günlerdir sesi soluğu çıkmayan Ali Koç, rakiplerine fena gözdağı verdi: Beni iyi dinleyin Günlerdir sesi soluğu çıkmayan Ali Koç, rakiplerine fena gözdağı verdi: Beni iyi dinleyin
16:36 Dünyanın en büyük elmacık kemiklerine sahip olan Anastasia Pokreshchuk, estetiklerini sıraladı Dünyanın en büyük elmacık kemiklerine sahip olan Anastasia Pokreshchuk, estetiklerini sıraladı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 6.03.2024 19:05:38. #1.12#
SON DAKİKA: Cumhurbaşkanı Erdoğan: Irak'ta da başarılı sonuçlar elde edeceğiz - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement