Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Biz öyle sıradan bir devlet değiliz, öyle sıradan bir millet değiliz, biz 100 yıldır, 200 yıldır tarih sahnesinde olan bir millet hiç değiliz" dedi. - İSTANBUL
Son Dakika › Politika › Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 'Biz öyle sıradan bir devlet değiliz, öyle sıradan bir millet değiliz, biz 100 yıldır, 200 yıldır tarih... - Son Dakika
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