Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan: "(CHP Genel Başkanı Özel'e) Milyonların gördüğü hakareti, rezilliği, provokasyonu göremiyorsan sorunu başkasında değil, kendinde ara." - ANKARA
Son Dakika › Politika › Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan: '(CHP Genel Başkanı Özel'e) Milyonların gördüğü hakareti, rezilliği, provokasyonu göremiyorsan sorunu başkasında... - Son Dakika
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