Cumhurbaşkanı Erdoğan: (CHP'li Özgür Özel'in açıklamaları) "Manevi tazminat konusunda avukatlarımız davalarını açıyorlar. - Son Dakika
Üye Girişi

Cumhurbaşkanı Erdoğan: (CHP'li Özgür Özel'in açıklamaları) "Manevi tazminat konusunda avukatlarımız davalarını açıyorlar.

28.04.2022 16:50

Cumhurbaşkanı Erdoğan: (CHP'li Özgür Özel'in açıklamaları) "Manevi tazminat konusunda avukatlarımız davalarını açıyorlar.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: (CHP'li Özgür Özel'in açıklamaları) "Manevi tazminat konusunda avukatlarımız davalarını açıyorlar. Sadece bu değil bunun gibilerinin hepsine gerekli davalar açılıyor. Bunların içinde dokunulmazlığı olmayanlar için cezai davalar açılabilir. Adı Özgür soyadı çok garip olan bu zat ile ilgili arkadaşlarımız davaları açıyorlar"

İSTANBUL - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Suudi Arabistan ziyareti öncesi Atatürk Havalimanı'nda önemli açıklamalarda bulundu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: (CHP'li Özgür Özel'in açıklamaları) Manevi tazminat konusunda avukatlarımız davalarını açıyorlar.
Cumhurbaşkanı Erdoğan: (CHP'li Özgür Özel'in açıklamaları) Manevi tazminat konusunda avukatlarımız davalarını açıyorlar.
Cumhurbaşkanı Erdoğan: (CHP'li Özgür Özel'in açıklamaları) Manevi tazminat konusunda avukatlarımız davalarını açıyorlar.
Cumhurbaşkanı Erdoğan: (CHP'li Özgür Özel'in açıklamaları) Manevi tazminat konusunda avukatlarımız davalarını açıyorlar.

YORUMLAR
500
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan CHP'li Özgür Özel'e tepki: Adı Özgür ama soyadı garip olan şahıs hakkında dava açacağız Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan CHP'li Özgür Özel'e tepki: Adı Özgür ama soyadı garip olan şahıs hakkında dava açacağız Mahkeme; İletişim Başkanı Altun'un, CHP'li Veli Ağbaba ve Özgür Özel Hakkında Açtığı Tazminat Davalarını Reddetti Mahkeme; İletişim Başkanı Altun'un, CHP'li Veli Ağbaba ve Özgür Özel Hakkında Açtığı Tazminat Davalarını Reddetti

Politika, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Politika Cumhurbaşkanı Erdoğan: (CHP'li Özgür Özel'in açıklamaları) 'Manevi tazminat konusunda avukatlarımız davalarını açıyorlar. - Son Dakika


Son Dakika
17:43 Bakan Varank: Madem faturalardan dertlisiniz, İstanbul'da suyu kesik aboneden para almayın
17:39 Müjde Ar'dan, Gezi Davası kararına tepki gösteren Abdullah Gül'e destek: Ülkenin sahipsiz olmadığını hissettik
17:36 CHP'den İBB'de yakalanan PKK'lı teröristle ilgili ilk açıklama: Soylu, yine baltayı taşa vurdu, maaşını ILO'dan alıyor
17:35 Altay kongresi olaylı başladı, yumruklar havada uçuştu!
17:31 Ümit Özdağ, Meral Akşener'e seslendi: İttifaktan ayrılıp bizimle birlikte Mansur Yavaş'ı destekleyin
17:21 Evlenme teklifini reddeden kadını silahla rehin aldı! Saldırgan polis ekipleri tarafından etkisiz hale getirildi
17:11 Ekrem İmamoğlu Uğur Dündar'ı ziyaret etti! Dündar'ın hediye ettiği formayı görünce espriler havada uçuştu
17:02 Market poşetleriyle işinden çıkıp evine giden kadın hayatını kaybetti
16:56 Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan CHP'li Özgür Özel'e tepki: Adı Özgür ama soyadı garip olan şahıs hakkında dava açacağız
16:53 Ankara'nın ricası etkili oldu! Türk hava sahası Suriye'ye giden Rus uçaklarına kapatıldı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 28.04.2022 17:59:15. #1.12#
SON DAKİKA: Cumhurbaşkanı Erdoğan: (CHP'li Özgür Özel'in açıklamaları) "Manevi tazminat konusunda avukatlarımız davalarını açıyorlar. - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement