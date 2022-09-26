Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Dil Bayramı paylaşımı - Son Dakika
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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Dil Bayramı paylaşımı

26.09.2022 18:42
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Dil Bayramı paylaşımı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Dil Bayramı'nın, Türkçenin yaşatılmasına, gelecek nesillere tüm özgünlüğü ve derinliğiyle aktarılmasına vesile olmasını diledi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Dil Bayramı'nın, Türkçenin yaşatılmasına, gelecek nesillere tüm özgünlüğü ve derinliğiyle aktarılmasına vesile olmasını diledi.

Erdoğan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, " Türk Dil Bayramı'nın Türkçemizin yaşatılması, gelecek nesillere tüm özgünlüğü ve derinliğiyle aktarılması için bir vesile olmasını diliyor, tüm vatandaşlarımı en kalbi duygularımla selamlıyorum." ifadelerini kullandı.

YORUMLAR
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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kabine Toplantısı'nın ardından millete seslendi: (1) Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kabine Toplantısı'nın ardından millete seslendi: (1) Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'Özellikle tahıl koridorunun açılmasıyla yakalanan diplomatik başarının esir takasıyla devam ettirilmesi, ülkemiz adına gurur... Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'Özellikle tahıl koridorunun açılmasıyla yakalanan diplomatik başarının esir takasıyla devam ettirilmesi, ülkemiz adına gurur...
Kaynak: AA

Recep Tayyip Erdoğan, Türk Dil Bayramı, Politika, Son Dakika

Son Dakika Politika Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Dil Bayramı paylaşımı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Dil Bayramı paylaşımı - Son Dakika
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