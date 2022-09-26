Erdoğan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, " Türk Dil Bayramı 'nın Türkçemizin yaşatılması, gelecek nesillere tüm özgünlüğü ve derinliğiyle aktarılması için bir vesile olmasını diliyor, tüm vatandaşlarımı en kalbi duygularımla selamlıyorum." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA

Recep Tayyip Erdoğan, Türk Dil Bayramı, Politika, Son Dakika

Son Dakika › Politika › Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Dil Bayramı paylaşımı - Son Dakika

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