Cumhurbaşkanı Erdoğan: Hayvanlar konusunda kimse bize merhamet dersi vermeye kalkışmasın
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, hayvanlar konusunda yapılan eleştirilere cevap vererek, 'Hayvanlar konusunda kimse bize merhamet dersi vermeye kalkışmasın.' dedi. Ankara'da düzenlenen bir etkinlikte konuşan Erdoğan, hayvan haklarına verilen önemi vurgulayarak, Türkiye'nin hayvan dostu bir ülke olduğunu belirtti.
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24.07.2024 13:27:21. #1.13#
SON DAKİKA: Cumhurbaşkanı Erdoğan: Hayvanlar konusunda kimse bize merhamet dersi vermeye kalkışmasın - Son Dakika
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