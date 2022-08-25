AK Parti, seçim çalışmalarına hız verdi. Önceki gün, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında AK Parti Genel Merkezi'nde yapılan ve Ticaret Bakanı Mehmet Muş ile parti kurmaylarının katıldığı toplantıda seçimlere ilişkin yol haritası görüşüldü. Edinilen bilgilere göre, toplantıda, AK Parti'nin bugüne kadarki seçim çalışmaları masaya yatırıldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın "Seçim beyannamesi hazırlıklarına başlayın" talimatını verdiği öğrenildi.
Bu çerçevede parti kurmayları tarafından sosyal politikalar, ekonomi, sağlık, eğitim, turizm ve çevre gibi çeşitli alanlarda çalışma grupları oluşturulacak. Belirlenecek alanlardaki tecrübeli isimler, çalışma gruplarının başına geçtikten sonra her alanda ayrı ayrı seçime özel hazırlıklar yapılacak. Çalışma grupları, düzenli aralıklara toplanacak. Gelinen aşamalar daha sonra Cumhurbaşkanı Erdoğan'a sunulacak.
Türkiye gazetesinin haberine göre önceki gün gerçekleştirilen koordinasyon toplantısına benzer toplantılar önümüzdeki dönemde belirli aralıklarla devam edecek.
AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik toplantıyla ilgili "Partideki bütün birimlerin şimdiye kadar yaptıkları çalışmalar ve bundan sonra 10 ay sonrası için yapacakları çalışmaların neler olduğuna dair bütün birimlerin görüşleri ortaya konuldu" açıklamasını yapmıştı.
Son Dakika › Politika › Cumhurbaşkanı Erdoğan ses getiren talimat! AK Parti Genel Merkezi'nde yapılan olağanüstü zirvede konuşulanlar ortaya çıktı - Son Dakika