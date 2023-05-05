Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kemal Kılıçdaroğlu'nun mitinginde söylenen "Dişe diş kana kan" sloganlarına tepki gösterdi

Millet İttifakı'nın cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu'nun Van mitinginde bir grup PKK yandaşının "Dişe diş kana kan" diyerek teröristbaşı Abdullah Öcalan lehine sloganlar atmaları gündem olmuştu.

SLOGANA SERT TEPKİ

Bugün Van'da bir miting düzenleyen Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın hedefinde bu slogan vardı. Erdoğan, "İnşallah 14 Mayıs'ta bunların hesabını sormaya var mıyız? Gidip Van'dakiler dahil Kürt kardeşlerimize, her türlü zulmü yapan her türlü insanlık suçunu işleyen CHP'ye ne oldu. Ya düşünün CHP burada gelip de miting yapabilir miydi? Kimle yaptılar? Şimdi bunu CHP'ye sormak lazım. CHP'ye desteklerini utanmadan 'dişe diş kana kan' diyenlerin derdi Van olabilir mi? Vanlının huzuru refahı olabilir mi? ifadelerini kullandı.

Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları:

"Sevgili Vanlılar, başımın tacı kıymetli hanımefendiler, geleceğimizi teminatı değerli gençler sizleri en kalbi duygularımla selamlıyorum. Bugün yine Van'dayız. Son gelişimizde sizinle kucaklaşmıştık. Van sadece ülkemizin yükselen yıldızı değil, aynı zamanda bölgesinde ve dünyada yükselen bir şehir haline geldi. Biz her şeyden önce Van'ı terör örgütünün tasallutundan kurtardık. Hem bu şehirde yaşayan insanların hem buraya gelen ziyaretçilerin huzur içinde hayatını sürdürebileceği bir iklim inşa ettik.

"TERÖR ÖRGÜTÜ BİR DAHA KILINIZA İLİŞEMEYECEK"

Kardeşlerim devletinize güvenin. Bize güvenin. Huzurunuza hatta namusunuza göz diken terör örgütü bir daha kılınıza bile ilişemeyecek. Kardeşlerim Van depremini hatırlıyorsunuz demi. O zaman Belediye Başkanı kimdi? Malum HDP'li. O zaman Van'ın susuzluğu ile ilgili bir adım atmadı. Ne dedi gelsin devlet yapsın. Ben o zaman DSİ'yi görevlendirdim. Biz Van'ın susuzluğunu giderdik. Edremit'i Edremit biz yaptık. Erciş'i Erciş biz yaptık. Van Gölü demiyorum Van denizinin kıyısını biz yaptık. Nerede belediye. Belediye başkanı neden görevini yapmadı. Hani bunlar benim Kürt kardeşlerimi seviyordu. Bunlara inanıyor musunuz? Değerli kardeşlerim Türk'üyle Kürt'üyle biz yaratılanı yardandan ötürü sevdik. Bizim dinimizde Türk, Kürt, Arap şu bu yok. Biz sadece Allah için seviyoruz. Kürt kardeşlerimi de aynı anlayışla seviyoruz.

"GABAR, TERÖRLE DEĞİL PETROLLE ANILACAK"

Bundan sonra Gabar terörle anılmayacak, bundan sonra Gabar, o bölgede ayrı bir petrol zenginliğiyle anılacak. Bundan sonra Gabar inşallah o bölgede ayrı bir petrol zenginliğiyle anılacak. Yıllarca ne yaptılar o bölgedeki petrol kuyularını betonladılar. Aynen Karadeniz'deki doğalgaz gibi açtık. Doğal gazı şimdi ücretsiz alıyor musunuz? Yıl sonuna kadar da 25 metreküp ücretsiz alacak mısınız? 14 Mayıs akşamı inşallah hep beraber bir başka güleceğiz. Yıllarca sizin ve evlatlarınızın canı ve geleceğini karartarak istismar siyaseti yapanların dönüp dolaşıp kimin arkasına takıldığını görüyorsunuz değil mi?

"BUNLAR SADECE VAHŞET KUSUYOR"

Diyarbakır Anneleri'nin acısını biliyorsunuz değil mi? Kardeşlerim bunları Kandil'e kimler kaçırdı. O kızlarımızı, o çocuklarımızı Kandil'e kimler kaçırdı. Bunlar ne diyorlar biz Kürt'üz. Benim Kürt kardeşlerime leke sürmeyin. Bunların Kürtlükle alakası yok. Bunlar sadece vahşet kusuyor vahşet.