Politika

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan: "Kürt kardeşlerimizle aramıza kandan duvar örmeye çalışan terör örgütünü ortadan kaldıracağız"

"Esed korkağı en yakınındakileri bile satarak Suriye'den kaçtı"

"Merhamet örnekleriyle dolu tarihimize bir altın sayfayı daha beraber ekledik"

"Medeni dünyanın veremediği insanlık sınavını Türk milleti olarak biz verdik"

"Biz de özgür Suriye bayrağı ile ay yıldızlı bayrağımızı yan yana gördükçe şad oluyoruz"

"Yakında Halep Başkonsolosluğumuzu açıyoruz"

"DEAŞ ve PKK başta olmak üzere her ülkenin de bekasına kasteden terör örgütlerinin başını ezmekte kararlıyız"

"Dönmek isteyene yardımcı olacağız ama kimseyi zorla göndermeyeceğiz"

ANKARA - Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, TBMM'de partisinin Grup Toplantısı'nda önemli açıklamalarda bulundu