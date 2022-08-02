Cumhurbaşkanı Erdoğan, Libya Temsilciler Meclisi Başkanı Salih'i kabul etti - Son Dakika
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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Libya Temsilciler Meclisi Başkanı Salih'i kabul etti

02.08.2022 17:51
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Libya Temsilciler Meclisi Başkanı Salih'i kabul etti

CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, Libya Temsilciler Meclisi Başkanı Akile Salih ve Libya Başkanlık Konseyi Başkan Yardımcısı Abdullah el-Lafi'yi kabul etti.

CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, Libya Temsilciler Meclisi Başkanı Akile Salih ve Libya Başkanlık Konseyi Başkan Yardımcısı Abdullah el-Lafi'yi kabul etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Libya Temsilciler Meclisi Başkanı Salih ve Libya Başkanlık Konseyi Başkan Yardımcısı el-Lafi'yi Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde kabul etti. Basına kapalı gerçekleştirilen kabulde, TBMM Başkanı Mustafa Şentop da hazır bulundu.


YORUMLAR
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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Libya Temsilciler Meclisi Başkanı Salih'i kabul etti Cumhurbaşkanı Erdoğan, Libya Temsilciler Meclisi Başkanı Salih'i kabul etti Kredi kartı borcu olanlar kabineden çıkacak kararı bekliyor! İşte masadaki formüller... Kredi kartı borcu olanlar kabineden çıkacak kararı bekliyor! İşte masadaki formüller...
Kaynak: DHA

Recep Tayyip Erdoğan, Libya, Politika, Son Dakika

Son Dakika Politika Cumhurbaşkanı Erdoğan, Libya Temsilciler Meclisi Başkanı Salih'i kabul etti - Son Dakika

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