Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Toplantısı'nın ardından düzenlediği basın toplantısında, "Yunanistan'ın tutumu... - Son Dakika
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Toplantısı'nın ardından düzenlediği basın toplantısında, "Yunanistan'ın tutumu...

30.06.2022 17:11
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Toplantısı'nın ardından düzenlediği basın toplantısında, "Yunanistan'ın tutumu...

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Toplantısı'nın ardından düzenlediği basın toplantısında, "Yunanistan'ın tutumu bizim siyaset anlayışımıza asla uymuyor.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Toplantısı'nın ardından düzenlediği basın toplantısında, " Yunanistan'ın tutumu bizim siyaset anlayışımıza asla uymuyor. Son dönemde özellikle kedisine İstanbul'da verdiğim yemekten sonra bir teklifte bulundum. Biz aramızdaki ilişkileri ikili yapalım, üçüncü kişileri aranıza sokmayalım dedim. Buna göre ABD'de Senato'da yaptığı konuşma ile bizim bu anlaşmamız 2-3 hafta sonra tamamen tersine dönüştürdü. Sadece onunla kalmadı Davos'ta aynısını yaptı. Adalar, adacıklar. Buraya özel ziyaretler yapıp. Bu ziyaretlerde de silahlandırmak gibi gayretin içine girdi. Bu adalar, adacıklar ters olaydır. Oraları silahlandıramazsınız. Yunanistan böyle bir adımın içerisine girdi. ABD'nin burada üs kurma olayları, Rusya'ya karşı cevabı alınıyor. Benim halkım bunları yutmuyor" dedi. - MADRİD

YORUMLAR
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Cumhurbaşkanı Erdoğan: '(ABD'den F16 alımı) Sayın Biden'ın bu konuda samimi gayretleri ciddi destek bulacaktır. Cumhurbaşkanı Erdoğan: '(ABD'den F16 alımı) Sayın Biden'ın bu konuda samimi gayretleri ciddi destek bulacaktır. Cumhurbaşkanı Erdoğan: '(İsveç ve Finlandiya) Öncelikle PKK, YPG, PYD, FETÖ, bunların silinip atılması lazım. Bunlarla ilgili yasal düzenlemeleri bir... Cumhurbaşkanı Erdoğan: '(İsveç ve Finlandiya) Öncelikle PKK, YPG, PYD, FETÖ, bunların silinip atılması lazım. Bunlarla ilgili yasal düzenlemeleri bir...
Kaynak: İHA

Recep Tayyip Erdoğan, Yunanistan, Politika, Son Dakika

Son Dakika Politika Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Toplantısı'nın ardından düzenlediği basın toplantısında, 'Yunanistan'ın tutumu... - Son Dakika

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SON DAKİKA: Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Toplantısı'nın ardından düzenlediği basın toplantısında, "Yunanistan'ın tutumu... - Son Dakika
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