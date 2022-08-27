Cumhurbaşkanı Erdoğan, Pakistan Başbakanı Şerif ile telefonda görüştü - Son Dakika
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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Pakistan Başbakanı Şerif ile telefonda görüştü

27.08.2022 21:37
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Pakistan Başbakanı Şerif ile telefonda görüştü

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, Cumhurbaşkanı Erdoğan, görüşmede, Pakistan'da şiddetli muson yağmurlarının neden olduğu sel afeti dolayısıyla "geçmiş olsun" dileklerini iletti.

Hayatını kaybeden Pakistanlılara Allah'tan rahmet, yaralılara şifa temennisinde bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan, her zaman olduğu gibi kardeş Pakistan halkına bu zor zamanında da her türlü desteği vermeye hazır olduklarını ifade etti.

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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Pakistan Başbakanı Şerif ile telefonda görüştü Cumhurbaşkanı Erdoğan, Pakistan Başbakanı Şerif ile telefonda görüştü Cumhurbaşkanı Erdoğan, Pakistan Başbakanı Şerif'le telefon görüşmesinde, sel afeti dolayısıyla kardeş Pakistan halkına her türlü desteği vermeye... Cumhurbaşkanı Erdoğan, Pakistan Başbakanı Şerif'le telefon görüşmesinde, sel afeti dolayısıyla kardeş Pakistan halkına her türlü desteği vermeye...
Kaynak: AA

Recep Tayyip Erdoğan, Pakistan, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Politika Cumhurbaşkanı Erdoğan, Pakistan Başbakanı Şerif ile telefonda görüştü - Son Dakika

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SON DAKİKA: Cumhurbaşkanı Erdoğan, Pakistan Başbakanı Şerif ile telefonda görüştü - Son Dakika
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