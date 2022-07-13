Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Suudi Arabistan Kralı Selman bin Abdülaziz Al Suud ile görüştü

CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, Suudi Arabistan Kralı Selman bin Abdülaziz Al Suud ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

İletişim Başkanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Suudi Arabistan Kralı Selman bin Abdülaziz Al Suud arasında gerçekleştirilen görüşmede karşılıklı olarak Kurban Bayramı tebriğinde bulunuldu. Görüşmede iki ülke ilişkileri ve bölgesel konular da ele alındı.