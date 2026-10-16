Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Teknoloji alanında geri kalmak istemiyoruz. 24 yıl önce sayıları bir elin parmağını geçmeyen teknoparkların sayısı bugün 100’leri geçti" dedi. - Son Dakika
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Teknoloji alanında geri kalmak istemiyoruz. 24 yıl önce sayıları bir elin parmağını geçmeyen teknoparkların sayısı bugün 100’leri geçti" dedi.

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Teknoloji alanında geri kalmak istemiyoruz.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Teknoloji alanında geri kalmak istemiyoruz. 24 yıl önce sayıları bir elin parmağını geçmeyen teknoparkların sayısı bugün 100'leri geçti" dedi.

Kaynak: İHA
Recep Tayyip ErdoğanTeknolojiPolitikaSon Dakika

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SON DAKİKA: Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Teknoloji alanında geri kalmak istemiyoruz. 24 yıl önce sayıları bir elin parmağını geçmeyen teknoparkların sayısı bugün 100’leri geçti" dedi. - Son Dakika
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