Eren Bülbül ve Ferhat Gedik için Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan anma mesajı - Son Dakika
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Eren Bülbül ve Ferhat Gedik için Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan anma mesajı

11.08.2022 22:33

Terör örgütü PKK'nın şehit ettiği Eren Bülbül'ün ve Jandarma Astsubay Ferhat Gedik'in ölüm yıl dönümü dolayısıyla bir anma mesajı paylaşan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Şehitlerimizin eli kanlı katiller sürüsüne cesurca karşı gelişinden aldığımız güçle terörle mücadelemize aman vermeden devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, terör örgütü PKK'nın katlettiği Eren Bülbül'ün ve Jandarma Astsubay Ferhat Gedik'in ölüm yıl dönümü dolayısıyla anma mesajı paylaştı.

"MÜCADELEMİZE AMAN VERMEDEN DEVAM EDECEĞİZ"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Terör örgütü PKK'nın alçakça katlettiği Eren evladımız ile Jandarma Astsubayımız Ferhat Gedik'i şehadetlerinin 5. yılında tazimle yad ediyorum. Şehitlerimizin eli kanlı katiller sürüsüne cesurca karşı gelişinden aldığımız güçle terörle mücadelemize aman vermeden devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Eren Bülbül ve Ferhat Gedik paylaşımı
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Kaynak: İHA

Recep Tayyip Erdoğan, Eren Bülbül, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Politika Eren Bülbül ve Ferhat Gedik için Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan anma mesajı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Eren Bülbül ve Ferhat Gedik için Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan anma mesajı - Son Dakika
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