Cumhurbaşkanı Erdoğan Ukrayna'ya gidiyor

Ziyaret sırasında ayrıca, Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy ve Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres 'in iştirakleriyle üçlü bir görüşme gerçekleştirilmesi de öngörülüyor.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, Ukraynalı mevkidaşıyla yapacağı görüşmelerde stratejik ortaklık düzeyindeki Türkiye-Ukrayna ilişkileri tüm veçheleriyle değerlendirilecek.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 18 Ağustos'ta Zelenskiy ve Guterres ile Ukrayna'da bir araya gelecek

Kaynak: AA

Recep Tayyip Erdoğan, Volodimir Zelenskiy, Ukrayna, Politika, Güncel, Son Dakika

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