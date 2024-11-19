Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Uluslararası sistemin durdurmadığı İsrail'e karşı sorumluluk sahibi devletler tarafından zorlayıcı tedbirler alınması şarttır" dedi. - RIO DE JANEIRO
Son Dakika › Politika › Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 'Uluslararası sistemin durdurmadığı İsrail'e karşı sorumluluk sahibi devletler tarafından zorlayıcı tedbirler... - Son Dakika
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